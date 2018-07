Famosos repercutem internação e desejam melhoras a Pelé

Internado desde a última segunda-feira por conta de uma infecção urinária, Pelé recebeu o carinho de algumas celebridades envolvidas com o futebol. Uma delas foi o Carlos Alberto Torres, capitão e companheiro do Rei na conquista do tricampeonato mundial pela seleção brasileira em 1970.

"Força, grande amigo! Pelé, estamos contigo!", disse o ex-lateral em sua conta no Twitter.

Presidente da Fifa, Joseph Blatter publicou uma mensagem em português desejando melhoras a Pelé.

"Caro @Pele, de Zurique envio meus desejos de uma pronta recuperação. Fique bem, meu amigo", afirmou o mandatário.

Há duas semanas, o Rei do futebol passou por uma cirurgia para remover um cálculo renal. No último dia 24, Pelé retornou ao hospital Albert Einstein por conta de uma infecção urinária e foi transferido para uma unidade de cuidados especiais nesta quinta-feira. Segundo a sua assessoria de imprensa, a mudança se deu por motivo de privacidade.