Fan Fest em Fortaleza custará R$ 10 milhões ao poder público da cidade

FORTALEZA - Fortaleza parou na manhã desta quinta-feira para a visita do número dois da Fifa, o secretário-geral Jérôme Valcke. O dirigente, ao lado de Ronaldo, conheceu o local onde ocorrerá a Fan Fest na capital cearense durante a Copa do Mundo. O evento será no Aterro da Praia de Iracema e terá um custo de R$ 10 milhões.

A verba para a realização de uma das principais ações da Fifa está sendo viabilizado pela Prefeitura de Fortaleza por meio de patrocínios de empresas privadas. Com essa captação, o poder público pretende contratar artistas nacionais para a festa durante a Copa.

Durante a visita desta quinta-feira, a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza interditou todas as ruas por onde passou a comitiva da Fifa. Valcke fez elogios à área da Fan Fest, cuja capacidade é de mais de um milhão de pessoas. O dirigente disse que ficou "maravilhado" com o espaço à beira-mar. "É um local fantástico para a Fan Fest em Fortaleza. Sol, praia, música e futebol. Os fãs com certeza vão se divertir aqui", afirmou.

Mesmo cercado de segurança, Valcke teve tempo de postar algumas mensagens sobre a visita a Fortaleza através das redes sociais. O secretário-geral da Fifa destacou que o evento é vital para o sucesso do Mundial 2014, pois "permite que os fãs experimentem gratuitamente o ambiente de Copa fora do estádio".

As atrações da Fan Fest em Fortaleza também foram anunciadas nesta quinta. São 30 atrações que se apresentarão durante a Copa no Aterro na Praia de Iracema. Vai de Maracatu a Pop, passando por MPB, Forró, Sertanejo, Axé, Samba e DJ. As maiores atrações são Michel Teló, Aviões do Forró, Durval Lellys, Léo Santana, Netinho, Biquini Cavadão e Digo Nogueira.

A lista de atrações traz ainda Simone e Simaria, Tomate, Péricles, Sambô, Arsenic, Dona Zefa, The Dillas, Guto Ribeiro, Soul Pop, Camaleões da Vila, Israel Sousa e Banda, O Verbo, Kbra da Peste, DJ Seiki, Maracatu Nação Iracema, Leite de Rosas & os Alfazemas, Banda Sintese, It Girl, Dona Leda, Forró do Movimento, Forró 100%, Matheus Fernandes, Sertanois, Luis Marcelo & Gabriel, Banda Pirata, The Vibe, Italo e Renno e Mesura.

A Fifa organizou esse tipo de torcida e de local para os torcedores na Copa do Mundo da Alemanha. Nos Mundial de 2006 e 2010, da África do Sul, cerca de 24 milhões de pessoas assistiram aos jogos dos torneios em Fan Fests. As entradas no Brasil serão francas.

Fortaleza será palco de seis partidas da Copa do Mundo. O Castelão receberá quatro confrontos da primeira fase, além de uma partida das oitavas e outra das quartas de final. O pontapé inicial ocorrerá no dia 14 de junho, com Uruguai e Costa Rica. Três dias depois, Brasil e México se enfrentam. No dia 21, será a vez de Alemanha e Gana jogarem no estádio. Depois, dia 24, Grécia e Costa do Marfim medem forças no Castelão.