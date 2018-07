Fanático pela Argentina, torcedor faz tatuagem de Messi e Maradona

O torcedor argentino Germán Pardo decidiu homenagear dois grandes ídolos do futebol. Sua primeira tatuagem veio com o objetivo de tentar um encontro com o craque Lionel Messi. O desenho registrado na perna esquerda foi feito após uma viagem a cidade de Córdoba, que recebeu a partida entre Argentina e Bolívia, pelas eliminatórias sul-americanas para Copa do Mundo de 2018.

O desejo de eternizar um dos craques não foi suficiente para o torcedor fanático, que logo resolveu exibir sua paixão por Maradona na perna direita, ao lado de Messi. "Cresci vendo Maradona. Tive a grande chance de vê-lo em um jogo em Salta, quando a seleção argentina disputou um amistoso antes da Copa do Mundo de 1994", declarou Germán Pardo ao site da Associação do Futebol Argentino (AFA).

Após as tatuagens, o torcedor continua sua missão de encontrar o jogador do Barcelona. O próximo jogo da seleção em Córdoba acontecerá no dia 11 de outubro, contra o Paraguai, pelas eliminatórias.