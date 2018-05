Fantasma das arábias

Foram 17 finalizações do Internacional, cinco no alvo, duas nas redes, na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Corinthians de Osmar Loss. Duro substituir Fábio Carille, o homem que transformou a “quarta força” em primeira, o cara que assumiu o comando de um elenco em baixa para levá-lo a dois inesperados títulos em 2017 e, após novas baixas, erguer mais um caneco em 2018.

Mas é precipitado apontar o dedo para o novo treinador com o intuito de justificar a derrota. No empate (1 a 1) com o Sport, uma semana antes, o time pernambucano finalizou 16 vezes, enquanto o Palmeiras, na rodada anterior (última vitória alvinegra) somou dez arremates. A outrora sólida defesa já vinha sofrendo antes da mudança de técnico.

A média de desarmes é de 12 por partida no Brasileirão. Em Porto Alegre foram 22! Nas interceptações, 3,5 por peleja, quatro diante do Internacional. Nesta Série A o Corinthians registra 27 rebatidas por cotejo, no Beira-Rio somou 29, revelam números do Footstats. Não há grandes alterações. Inclusive no ataque, o crônico problema: são oito finalizações por jogo, cinco neste domingo.

Mas são dois jogos e duas derrotas por diferentes competições, já que na estreia de Loss, os colombianos do Millonarios venceram por 1 a 0 pela Libertadores. O Corinthians 2018 está bem distante do competentíssimo time do ano passado, mais precisamente o do primeiro turno. Mas aquela grande fase acabou há quase dez meses.

No entanto, em dezembro o Brasileiro foi conquistado, apesar da 12.ª colocação no returno. Ou seja, em agosto a produção já caía, tanto que após 14 vitórias e cinco empates na primeira metade do certame, o Corinthians perdeu a invencibilidade e sofreu oito derrotas na segunda parte, vencendo sete e empatando quatro. Faz tempo que a equipe não é tão forte, mesmo com Carille.

Apesar da queda, em momentos cruciais os corintianos levaram a melhor, mesmo após a redução de rendimento. O Campeonato Paulista mostrou isso, com o time sofrendo diante do Bragantino, arrancando a classificação sobre o São Paulo nos instantes derradeiros do clássico, e virando uma final na casa do Palmeiras. Invariavelmente ali, no fio da navalha. Mas sempre vencendo.

Por essas e outras, mesmo que Osmar Loss sequer tenha tido tempo para introduzir suas ideias e adaptar a equipe ao que considera adequado, as comparações o perseguirão. E raros perceberão que as coisas já não vinham tão bem há tempos, e que o Corinthians deixou de ser regular, forte e competitivo em agosto do ano passado. O novo treinador conviverá com um fantasma das arábias.

No ano passado uma assombração também atormentava pelos lados do Palmeiras. Eduardo Baptista trabalhava sob a ameaçadora sombra de Cuca, meses antes campeão brasileiro pelo clube, mas que resolveu se afastar após erguer a taça. Era inevitável. Quando o time mergulhou em má fase, o antigo técnico foi reencarnado no cargo. Mas não deu certo e ele sequer foi até dezembro.

Hoje Roger não tem esse tipo de intimidação, os fantasmas são os que já o acompanham desde o Grêmio, de onde saiu deixando um time estruturado, mas que só foi campeão quando Renato Gaúcho Portaluppi o substituiu. Assombrações que inviabilizaram seu trabalho no Atlético, onde fez a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, dose que repetiu no atual clube.

A semana foi complicada, com sofrida classificação na Copa do Brasil (1 a 1 com o América Mineiro) e inesperada derrota em casa para o Sport (2 a 3). Isso numa sequência sem viagem, com cinco jogos em São Paulo, os quatro últimos em seu estádio. Pouco para o elenco mais farto e caro do Brasil, pouco após meses de trabalho e um título perdido em casa para o maior rival.