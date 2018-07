Fantasma de Elias assombra Guilherme e Renato Augusto no Corinthians

SÃO PAULO - O Brasileirão só começa no dia 20 de abril para o Corinthians, mas dois jogadores já estão sob pressão: Guilherme e Renato Augusto. Ambos iniciarão a competição sob a sombra de Elias e terão 9 rodadas para convencerem Mano Menezes que não merecem deixar o time.

Elias chegou pra ser protagonista no Corinthians. Tem total confiança de Mano, com quem jogou, além do Corinthians de 2008 e 2009, ainda no Flamengo e na seleção brasileira, e estreia diante do Internacional, na décima rodada.

Até lá, o segundo volante e o meia direita precisam mostrar trabalho. Um deles vai deixar a equipe para a volta do camisa 7. Mas como dois jogadores de posições diferentes brigam por uma vaga?

Mano Menezes explica: “Elias e Paulinho são os jogadores que mais se assemelham no futebol Brasileiro. Ambos jogam como volantes e chegam muito para decidir na frente, fazem gols importantes e ao mesmo tempo têm uma reposição rápida e forte na marcação.”

Curinga de Mano, Elias ainda não sabe onde será escalado. Nem mesmo o treinador definiu. E justamente o campo é que dirá. Caso Guilherme inicie o Brasileirão abaixo do esperado, Elias jogará mais recuado. Se o meia não mostrar o futebol que tanto o treinador espera dele – Mano está esperançoso na dupla Renato Augusto/Jadson – o novo contratado jogará mais avançado.

Uma coisa é certa. O técnico corintiano já está festejando o que a contratação de seu pupilo pode ocasionar no elenco. “Vai aumentar a disputa interna, a competitividade, o que deixará a equipe melhor.”