'Faremos contratações de tiro certo', projeta Luxemburgo para mercado do Palmeiras

O técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou após a vitória do Palmeiras sobre o New York City por 2 a 1, no Torneio da Flórida, que o clube inicia a última fase do planejamento para este início de temporada 2020: as contratações. A primeira fase da reformulação se deu com a promoção de jogadores revelados na categoria de base, que Luxemburgo pretende aproveitar mais em relação aos últimos treinadores que trabalharam pelo clube.

"Não tenho problema em colocar menino. Talvez contra o Ituano (quarta-feira, na estreia do Paulistão) já tenha que colocar algum menino. Vou ter que jogar, sem nenhum problema. Se tiver que colocar, vou colocar. Alguns estão mais inibidos, outros menos. Alguns já entram e não sentem absolutamente nada. Está dentro da normalidade", analisou.

A segunda fase da reformulação palmeirense foi a de reduzir o elenco, tanto em número de jogadores, como a folha salarial. Entre outros atletas, deixaram o Palmeiras, Hyoran (Atlético-MG), Carlos Eduardo (Athletico-PR), Artur (Bragantino), Fernando Prass (Ceará), Edu Drascena (aposentadoria), Antônio Carlos (Orlando City), Borja (Junior Barranquilla), Matheus Fernandes (Barcelona), além de Deyverson e Gustavo Scarpa, que negociam suas transferências para o futebol europeu.

"A imprensa sempre falou que o elenco do Palmeiras foi muito farto. Fizemos um processo, conversado com presidente, dirigentes, de abrir espaço, tirar alguns jogadores. Espaço financeiro e espaço técnico", completou.

Agora, na visão do treinador, é o momento do Palmeiras ir ao mercado de contratações para dar um 'tiro certo', ou seja, trazer jogadores de qualidade para posições específicas, que a diretoria e comissão técnica julgam necessárias. "Única contratação até agora fui eu", brincou.

"A expectativa é boa, estamos confiantes. Agora, temos um elenco enxuto, abrindo espaço para os jovens e vamos em busca daquelas contratações de tiro certo, onde é que você precisa. Vamos buscar para completar aquilo que queremos, para dar upgrade. Mas a base do time já é muito boa", concluiu o treinador dizendo, em tom de brincadeira, que não daria mais pistas sobre as posições dos jogadores que o Palmeiras monitora para contratar.