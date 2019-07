Farfán exalta companheiros de time após vice do Peru: 'Vocês são os campeões'

Fora da reta final da Copa América, por lesão, o atacante Jefferson Farfán exaltou a campanha da seleção do Peru e elogiou o grupo, após o vice-campeonato diante da seleção brasileira, domingo, no Maracanã. "Para mim, vocês são os campeões", declarou o veterano, de 34 anos, nas redes sociais.

"Estou orgulhoso de vocês, time. Obrigado por tantas alegria. Para mim, vocês são os campeões. Ânimo para todos. Vocês deram tudo, como sempre, quando vestem o uniforme, c...", escreveu Farfán, em seu perfil no Instagram, ao finalizar a mensagem com um palavrão.

Um dos mais experientes do elenco, o atacante sofreu uma lesão no joelho esquerdo ainda na fase de grupos da competição. A Federação Peruana de Futebol não confirmou se ele se machucou ainda na primeira partida contra o Brasil, na goleada de 5 a 0, ou se a contusão foi sofrida durante treinamento nos dias seguintes ao duelo.

Yoshimar Yotún, que atua como volante e lateral e tem passagem pelo Vasco, não desanimou diante da derrota por 3 a 1 no Rio de Janeiro. Ele lembrou que em 2020 haverá nova edição da Copa América, na Argentina e na Colômbia, e avisou que a seleção peruana já é uma das candidatas ao título.

"Neste processo de evolução, com o treinador [Ricardo Gareca], fomos à Copa do Mundo, ficamos em terceiro na Copa América anterior e agora fizemos uma final. Então acredito que o Peru está demonstrando evolução e futebol em alto nível. Teremos mais outra Copa América pela frente e vamos para ganhá-la", declarou.

Na sua avaliação, a equipe peruana atingiu todos os seus objetivos na competição disputada no Brasil. "Alcançamos a primeira meta que era passar da fase de grupos. Chegamos à final. O importante de tudo isso, apesar de não conseguirmos o título, é que o Peru voltou a uma final e voltou a ser o time que está sempre por cima", declarou.