Farfán garante vitória do Schalke na Copa da Alemanha

Farfán assegurou o triunfo, obtido fora de casa, apenas aos 39 minutos do segundo tempo, depois de receber um passe do espanhol Raúl, que fez grande jogada ao driblar três rivais antes de tocar para o companheiro. Com a vitória, o Schalke se classificou para a próxima fase.

Em outro confronto disputado nesta terça pela competição, o Hoffenheim venceu o Borussia Monchengladbach por 2 a 0, em seus domínios, para avançar às quartas de final. Sigurdsson e Demba Ba fizeram os gols do duelo.

Outras duas partidas válidas pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, que também estavam programadas para esta terça, foram adiadas por causa de fortes nevascas no país. Foram elas: Kickers Offenbach x Nuremberg e Koblenz x Kaiserslautern.

Para esta quarta-feira estão agendados mais quatro duelos pelas oitavas: Colônia x Duisburg; Wolfsburg x Energie Cottbus; Alemannia Aachen x Eintracht Frankfurt e Stuttgart x Bayern de Munique.