Farfán sofre traumatismo cranioencefálico em choque no treino do Peru

A seleção peruana sofreu um grande susto neste sábado. Durante uma atividade da equipe para a última rodada da Copa do Mundo, em Moscou, o atacante Jefferson Farfán sofreu um forte choque na cabeça e precisou ser hospitalizado. Horas mais tarde, a federação de futebol do país revelou o diagnóstico do jogador: traumatismo cranioencefálico.

O Peru fazia um coletivo no estádio Khimki quando, em uma jogada de ataque, Farfán recebeu um golpe na cabeça do goleiro adversário. O jogador foi imediatamente encaminhado para um hospital próximo ao local, onde realizou exames e teve o traumatismo diagnosticado.

"A respeito do traumatismo sofrido hoje pelo Farfán, a Federação Peruana de Futebol informa à opinião pública e aos meios de comunicação o seguinte: durante o coletivo no treino de hoje, nosso jogador se chocou com o goleiro rival em uma jogada de ataque, sofrendo um traumatismo cranioencefálico", explicou a entidade em nota.

Apesar da preocupação e das precauções que trazem uma lesão na cabeça, a própria federação se apressou em tranquilizar torcedores e familiares do jogador, ao garantir que Farfán encontra-se fora de perigo e em evolução, mas passará a noite no hospital.

"Segundo o indicado pelo Dr. Julio Segura, médico da seleção nacional principal, os resultados (dos exames) foram favoráveis para o jogador. Por indicações médicas, nosso atacante continuará internado para ver sua evolução", apontou.

O Peru foi derrotado por Dinamarca e França, ambos por 1 a 0, e já não tem mais chances de classificação às oitavas de final. Em busca de uma vitória na despedida da Copa do Mundo, a seleção entra em campo diante da Austrália na próxima terça-feira, em Sochi.