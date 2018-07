Farías comemora sequência como titular do Cruzeiro A vitória do Cruzeiro sobre o Internacional por 1 a 0, no domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), foi possível graças ao oportunismo do atacante argentino Ernesto Farías, autor do gol que garantiu os três pontos para a equipe mineira. Segundo ele, a atuação decisiva é resultado da sequência de jogos, que lhe deu mais ritmo e confiança.