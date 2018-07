Fartura de craques faz esquecer ausências de Neymar e Messi na Euro

O trio de astros do Barcelona formado por Messi, Neymar e Suárez, não vai pisar nos gramados da França ao longo do próximo mês de futebol. Mas os fãs do esporte não ficarão desapontados com a fartura de craques que protagonizarão a Eurocopa 2016. De veteranos como Cristiano Ronaldo, Ibrahimovich e Iniesta, a jovens revelações recém-afirmadas, como o atacante francês Antoine Griezmann, de 25 anos, o principal torneio de seleções do continente promete oferecer o melhor do futebol nas próximas quatro semanas, em uma disputa sem favorito - ou com vários.

Nas listas de heróis nacionais que desfilarão pelos estádios da França, oito são os mais badalados do momento. O maior astro da competição já é um velho conhecido: Cristiano Ronaldo. Recém consagrado campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madri, o português chega à sua quarta Eurocopa com sede de vitória. Aos 31 anos, o craque ainda não repetiu sua performance arrasadora no Real com a camisa da seleção. Por jogos da Euro, foram "apenas" cinco gols em 15 jogos, contabilizados os torneios de 2004, 2008 e 2012.

De parte da Alemanha, atual campeã mundial, o astro do momento é Thomas Müller. Aos 26 anos, o meia-atacante do Bayern continua no auge de sua forma. Na última temporada foram 20 gols em 31 jogos, performance que o coloca como candidato ao posto de artilheiro do torneio.

Além dos dois ídolos, algumas figuras carimbadas continuam em alta. São os casos de Lewandowski, pela Polônia, Ibrahimovich, pela Suécia, Iniesta, pela Espanha, e o veteraníssimo Buffon, 38 anos, pela Itália.

Por outro lado, uma nova geração ganha espaço. Além de Griezmann, atacante do Atlético de Madri e da seleção francesa, os olhares se voltam para nomes como o também francês Kingsley Coman, 19 anos, para os alemães Leroy Sané, 20 anos, e Joshua Kimmich, 21, novas armas de Joachim Löw. Os nomes do espanhol Lucas Vazquez, 24 anos, do inglês Marcus Rashford, 18 anos, e do português Renato Sanches, 18 anos, também têm sido lembrados como candidatos ao título informal de revelação da competição.

Para quem se interessa por favoritismo, o torneio de 2016 tem sido apontado como um dos mais equilibrados das últimas décadas. Além da Alemanha, atual campeã mundial, e da Espanha, defensora do título, a França, anfitriã e reforçada pelo pulso e pela experiência de Didier Deschamps e por uma geração que tem em Pogba um novo ídolo, chega forte. Nas casas de apostas, os Bleus são considerados os favoritos, à frente de alemães e espanhóis. E bookmakers indicam duas finais como as mais prováveis: Alemanha x Espanha e França x Espanha. A conferir a partir desta sexta-feira.