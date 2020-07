Fase final do Paulistão terá o primeiro 'VAR centralizado' da América Latina

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira que a fase final do Campeonato Paulista terá o retorno do VAR (árbitro de vídeo) em suas partidas com uma novidade: o sistema será utilizado dentro da sede da organização em São Paulo, sendo o primeiro "centralizado" da América Latina.

Esta será a primeira competição que seguirá o modelo da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, em que todos os jogos tiveram VAR em uma central, em Moscou. A empresa operadora será a Hawk-eye, que também foi a responsável pelo Campeonato Paulista de 2019 e pelo Mundial da Rússia.

Leia Também Flamengo faz 'tour' e reuniões na Europa para definir substituto de Jorge Jesus

Apesar da novidade, a FPF informou que cada estádio também vai contar com uma sala completa de VAR para "oferecer ainda mais segurança". "A FPF contratou a GSTN Best Fibra, empresa que foi responsável pela conexão de fibras entre os estádios e a central do VAR. Haverá, para cada estádio, duas linhas de fibra (uma principal e outra de backup)".

A construção das salas na sede da entidade começou no ano passado com uma série de testes de áudio e vídeo.