Fase ruim de próximo rival chileno não ilude Ney Franco O São Paulo conheceu nesta quinta-feira quem vai enfrentar na semifinal da Copa Sul-Americana. Com a eliminação do Grêmio diante do Millonarios, da Colômbia, quem está no caminho do time é a Universidad Católica, do Chile. O primeiro jogo será na próxima quinta-feira, em Santiago, e o técnico Ney Franco descarta a possibilidade de o confronto ser fácil pelo fato de o adversário estar em má fase no Campeonato Chileno.