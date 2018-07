Fase semifinal da Série C começa com dois empates

No estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, o time da casa ficou no empate com o Ituiutaba e agora terá que vencer no próximo sábado, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, para seguir vivo na competição. Já um empate sem gols classifica o time mineiro para a final, já que o gol marcado fora de casa é critério de desempate. Os dois gols saíram no segundo tempo. Lincon abriu o placar para os catarinenses, enquanto que Totonho, de falta, marcou para os visitantes.

Na mesma situação da equipe catarinense está o Salgueiro, que ficou no resultado igual com o ABC, no estádio do Arruda, no Recife. O estádio Hélio de Barros, em Salgueiro, não tem capacidade, segundo a CBF, para receber uma semifinal da competição. A partida de volta acontece no próximo domingo, no estádio Frasqueirão, em Natal. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Jackson fez o primeiro para o ABC e seu xará empatou quase em seguida para o Salgueiro.