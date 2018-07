Favorita, Inter de Milão cai em grupo tranquilo na Liga Europa

Apontada como principal favorita ao título da Liga Europa, torneio que já conquistou três vezes na história, a Inter de Milão caiu num grupo relativamente tranquilo, após o sorteio realizado nesta sexta-feira em Mônaco. O time italiano enfrentará Dnipro (Ucrânia), Saint-Etienne (França) e Qarabag (Azerbaijão) em busca de vaga nas fases eliminatórias.

No sorteio, os 48 participantes foram divididos em 12 grupos. A partir do dia 18 de setembro, começam os jogos, com seis rodadas, para definir os dois classificados de cada chave. Os 24 clubes que avançarem vão se juntar aos oito terceiros colocados que forem eliminados da Liga dos Campeões, para o começo da disputa das fases eliminatórias da Liga Europa.

Atual campeão do torneio, o Sevilla caiu no grupo de Standard Liege (Bélgica), Feyenoord (Holanda) e HNK Rijeka (Croácia). Já o Tottenham, outro forte candidato ao título, jogará contra Besiktas (Turquia), Partizan (Sérvia) e Asteras (Grécia). E o Napoli, também favorito, pega Sparta Praga (República Checa), Young Boys (Suíça) e Slovan Bratislava (Eslováquia).

A final da Liga Europa está marcada para acontecer no dia 27 de maio, em Varsóvia, na Polônia. Nesta edição do torneio, a Uefa promete distribuir cerca de 200 milhões de euros aos participantes - bem abaixo dos mais de 900 milhões de euros da Liga dos Campeões. Pelo título conquistado na última temporada, o Sevilla faturou prêmio de 14,6 milhões de euros.

Confira como ficaram os grupos da Liga Europa:

Grupo A - Villarreal (Espanha), Borussia Mönchengladbach (Alemanha), Zurich (Suíça) e Limassol (Chipre)

Grupo B - Copenhagen (Dinamarca), Bruges (Bélgica), Torino (Itália), HJK Helsinque (Finlândia)

Grupo C - Tottenham (Inglaterra), Besiktas (Turquia), Partizan (Sérvia) e Asteras (Grécia)

Grupo D - Salzburg (Áustria), Celtic (Escócia), Dínamo Zagreb (Croácia) e Astra (Romênia)

Grupo E - PSV Eindhoven (Holanda), Panathinaikos (Grécia), Estoril (Portugal) e Dínamo Moscou (Rússia)

Grupo F - Inter de Milão (Itália), Dnipro (Ucrânia), Saint-Etienne (França) e Qarabag (Azerbaijão)

Grupo G - Sevilla (Espanha), Standard Liege (Bélgica), Feyenoord (Holanda) e HNK Rijeka (Croácia)

Grupo H - Lille (França), Wolfsburg (Alemanha), Everton (Inglaterra) e Krasnodar (Rússia)

Grupo I - Napoli (Itália), Sparta Praga (República Checa), Young Boys (Suíça) e Slovan Bratislava (Eslováquia)

Grupo J - Dínamo Kiev (Ucrânia), Steaua Bucareste (Romênia), Rio Ave (Portugal) e Aalborg (Dinamarca)

Grupo K - Fiorentina (Itália), PAOK (Grécia), Guingamp (França) e Dínamo Minsk (Bielo-Rússia)

Grupo L - Metalist Kharkiv (Ucrânia), Trabzonspor (Turquia), Legia Varsóvia (Polônia) e Lokeren (Bélgica)