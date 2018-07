Nova Zelândia cai em grupo com Ilhas Salomão, Fiji e Vanuatu

A Fifa definiu neste sábado, por meio de sorteio, os confrontos das Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. O torneio continental terá 11 seleções e será dividido em três fases. O vencedor fará a repescagem com o quinto colocado da América do Sul.

Vale lembrar que a Austrália está geograficamente na Oceania, mas disputa as eliminatórias pela Ásia. O goleiro sérvio Raikovic, campeão mundial sub-20 pela Nova Zelândia em cima do Brasil há aproximadamente um mês, e o ex-jogador russo Alexey Smertin participaram do sorteio.

O atacante Hulk havia sido inicialmente convidado para realizar o sorteio da Oceania, mas Zenit não o liberou. Coincidentemente, a ausência do jogador brasileiro foi confirmada logo após ele criticar atitudes racistas no futebol da Rússia. Favorito à vaga da repescagem, a Nova Zelândia caiu no Grupo B da segunda fase ao lado de Ilhas Salomão, Fiji e Vanuatu.

Confira como ficou as Eliminatórias da Oceania:

Primeira fase: Samoa Americana, Ilhas Cook, Samoa e Tonga duelam entre si. O melhor classificado avança.

Segunda fase:

Grupo A

Taiti

Nova Caledônia

Papua Nova Guiné

Vencedor da Primeira fase

Grupo B

Nova Zelândia

Ilhas Salomão

Fiji

Vanuatu

Terceira fase:

Vencedor do Grupo A x Vencedor do Grupo B