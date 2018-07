Favoritismo não ilude Thiago Neves em estreia do Flamengo

Um dos principais favoritos ao título, o Flamengo estreia nesta quarta-feira na Copa do Brasil diante do Murici (AL), em Maceió. às 22 horas (horário de Brasília). Apesar do elenco contar com estrelas como Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho, e também ter o apoio da torcida local, a equipe demonstrou precaução para o confronto e lembrou de zebras ocorridas ao longo da história da competição.

"O Vasco já foi eliminado, o Palmeiras já foi eliminado por time pequeno... Temos que ter atenção. É um time de menor expressão e que não conhecemos. Eles vão estar focados e precisaremos mostrar a qualidade do Flamengo dentro de campo", declarou o meia Thiago Neves.

Apesar de atuar em Alagoas, o time carioca terá o apoio da torcida a seu favor. Na última terça-feira, cerca de cinco mil torcedores assistiram ao treinamento dos jogadores. Para Thiago Neves, isso dá mais força para a equipe fazer uma boa partida e manter a invencibilidade e a campanha perfeita na temporada.

"Temos que manter esse 100%. Além de dar alegria para os torcedores, isso também dá confiança para a equipe. Ainda estamos atrás de evolução e fazer um bom jogo aqui, começar bem a Copa do Brasil, com vitória, será muito importante", afirmou.

