Favorito, Corinthians encara Red Bull pelas quartas de final do Paulistão

O Corinthians terminou a primeira fase do Campeonato Paulista com 13 pontos à frente do Red Bull, mas isso parece ser um mero detalhe para o técnico Tite na tarde deste sábado. O comandante corintiano admite muita preocupação para a partida que será realizada às 16h20, no Itaquerão, pelas quartas de final do Paulista.

De fato, o time de Campinas não é bobo. Na primeira fase, venceu Palmeiras (2 a 1) e Santos (2 a 0) e empatou com o São Paulo (1 a 1) e conta com Roger, artilheiro do estadual com 11 gols. “É um jogo com o emocional muito grande, por isso faço uma observação para a torcida. Não ache que será uma situação normal, uma vitória natural. Precisaremos de apoio”, pediu o treinador.

A partida seria disputada no domingo, às 16h, mas foi antecipada a pedido da Polícia Militar, por causa das manifestações políticas que deverão ocorrer amanhã pela cidade.

Em relação ao time, Cássio, Giovanni Augusto, Lucca e André voltam, após descanso diante do Novo Horizontino, assim como Felipe, que cumpriu suspensão na rodada passada. Danilo, com uma lesão na panturrilha, está fora da partida.

Fora das quatro linhas, a tendência é que ainda hoje a diretoria confirme a contratação do meia Marquinhos Gabriel, do Al Nassr, da Arábia

RIVAL

No Red Bull, o lateral-esquerdo Willian Rocha está suspenso. Breno Lopes deve entrar. No ataque, o experiente Edmilson perdeu espaço para Igor Sartori. O artilheiro Roger está confirmado na partida, assim como Thiago Galhardo, próximo de acerto com o Santos.

FICHA TÉCNICA

Corinthians: Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Giovanni Augusto, Guilherme e Lucca; André. Técnico: Tite.

Red Bull: Saulo; E.Silva, A.Marques, D.Sacoman e B.Lopes; N.Carandina, W.Magrão e T.Galhardo; I.Sartori, Roger e Misael. Técnico: M.Barbieri.

Juiz: Luiz Flavio de Oliviera.

Local: Itaquerão.

Horário: 16h20

Na TV: Globo e Band.