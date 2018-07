Favorito, Blatter formaliza candidatura à presidência da Fifa

Joseph Blatter confirmou ter enviado nesta quinta-feira a sua candidatura para concorrer ao seu quinto mandato à frente da Fifa, entidade que ele comanda desde 1998. Favorito na eleição que será disputada em 29 de maio, o dirigente suíço fez sua inscrição no prazo final de formalização de candidaturas, que precisam ser realizadas por possíveis aspirantes ao cargo até as 21 horas (de Brasília) desta quinta.

Por meio de uma mensagem postada em sua página no Twitter, Blatter avisou: "Hoje é um dia-chave no calendário eleitoral. Eu fiz minha apresentação (de candidatura), agora o comitê eleitoral segue com o processo".

O dirigente, porém, não revelou quais são as cinco federações entre as 209 filiadas ao organismo máximo do futebol que declararam apoio à sua candidatura. O apoio de pelo menos cinco entidades é requisito obrigatório para concorrer na eleição.

O único rival de Blatter nesta eleição a ter revelado até agora quais entidades irão apoiá-lo em sua candidatura foi Michael van Praag, presidente da Federação Holandesa de Futebol, que citou as federações da Bélgica, Ilhas Faroe, Romênia, Escócia e Suécia como aliadas neste grande desafio de tirar o suíço do poder. Praag, porém, ainda precisa confirmar a sua inscrição na eleição nesta quinta.

Outros prováveis candidatos neste pleito, o ex-jogador português Luis Figo e o príncipe da Jordânia, Ali bin al-Hussein, também garantiram ter o número mínimo de indicações para poderem concorrer à presidência da Fifa. Al-Hussein, por sinal, é um dos atuais vice-presidentes da entidade mundial.

O francês Jérôme Champagne, ex-funcionário da Fifa, e o ex-jogador David Ginola, também da França, também anunciaram interesse em participar da eleição, que terá seus candidatos oficialmente confirmados pela entidade apenas no próximo mês, após as candidaturas serem submetidas pelo comitê eleitoral do organismo.