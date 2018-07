Favorito na eleição da Fifa, Infantino se reúne com rival na África Dois dos candidatos à presidência da Fifa se reuniram nesta segunda-feira na Cidade do Cabo, na África do Sul. No inesperado encontro, às vésperas do pleito marcado para sexta-feira, o suíço Gianni Infantino se encontrou com o sul-africano Tokyo Sexwale na Ilha Robben, símbolo do apartheid, por sediar a prisão que encarcerou Nelson Mandela por duas décadas.