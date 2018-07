Favorito, São Paulo joga hoje para poder se manter no G-4

SÃO PAULO - Costuma-se dizer que time que quer ser campeão não pode perder pontos fáceis, especialmente quando joga dentro de casa. No caso são-paulino, as aspirações são mais modestas - permanecer no G-4 e abrir distância sobre o quinto colocado Vasco -, mas a máxima também se aplica. Embalado por três vitórias seguidas e jogando o futebol mais consistente que já apresentou na temporada, o São Paulo entra em campo nesta quinta-feira com a obrigação de vencer o Atlético-GO no Morumbi, para, no mínimo, manter em dois pontos sua vantagem sobre o rival carioca, que encara o Botafogo também às 21 horas.

Se confirmar o favoritismo diante do lanterna do Brasileirão, o São Paulo também atinge uma marca importante: conseguirá, pela primeira vez no campeonato, quatro vitórias consecutivas. O astral do grupo melhorou e hoje todos falam abertamente sobre a possibilidade de se classificar para a Libertadores de 2013, fato considerado distante há algumas semanas.

Existe a perspectiva de encerrar a rodada com um cenário ainda mais promissor. Se vencer o jogo contra o Atlético-GO e o Vasco empatar ou perder o clássico carioca, o São Paulo pode abrir até cinco pontos de folga na quarta posição. A sequência é considerada fundamental para uma meta mais ambiciosa revelada por Ney Franco. "Nosso objetivo é terminar o Brasileiro em segundo lugar. Se terminarmos em quarto, não entramos no grupo principal e temos a pré-Libertadores pela frente. Temos oito jogos ainda e nossa prioridade é entrar direto na fase de grupos", avisou o treinador.

Além da situação desesperadora do Atlético-GO, pesam a favor do São Paulo o excelente retrospecto em casa (são 12 vitórias em 15 jogos no Morumbi neste Brasileirão) e o fato de poder atuar pela primeira vez com o que tem de melhor à disposição. O meia-atacante Lucas, que chegou na quarta-feira da viagem para a Europa com a seleção brasileira e não treinou, está confirmado no time titular que joga nesta quinta. E o volante Denilson, desfalque no último jogo por causa de uma lombalgia, está liberado pelos médicos para ser escalado.

O discurso de respeito ao adversário praticamente rebaixado, no entanto, está presente a cada resposta são-paulina. Talvez reflexo da partida do primeiro turno do campeonato, quando o São Paulo também era amplamente favorito e acabou sendo derrotado por 4 a 3 pelo Atlético-GO no Estádio Serra Dourada, em Goiânia - após ser goleado por 4 a 1 só na primeira etapa. "Matematicamente o Atlético-GO pode escapar e é em um jogo desse tipo que as pessoas apostam em uma virada", alertou Ney Franco.

ESCALAÇÃO

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Tolói, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Denilson e Jadson; Osvaldo, Lucas e Luis Fabiano. Técnico: Ney Franco.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Adriano, Gustabo, Diego Giaretta e Eron; Carlos, Dodó, Pituca e Mahatma Gandhi; Felipe e Ricardo Bueno. Técnico: Artur Neto.

ÁRBITRO - Márcio Chagas da Silva (RS)

HORÁRIO - 21h

LOCAL - Morumbi, São Paulo