Favoritos e badalados, Flamengo e Palmeiras se enfrentam por afirmação

A disputa acirrada pelo título brasileiro do ano passado, as contratações caras e os elencos badalados de Flamengo e Palmeiras indicavam meses atrás que os dois clubes voltariam a brigar pela conquista do torneio nacional. A situação, porém, é diferente. Nesta quarta-feira, às 21h45, na Ilha do Urubu, ambos se encontram com a ambição de melhorar a posição na competição, mesmo porque estão um nível abaixo das expectativas traçadas anteriormente na temporada.

Os poderosos clubes têm folhas salariais em torno de R$ 10 milhões mensais e se enfrentam pela primeira vez neste ano sem ainda ter "vingado". O Flamengo trouxe nove reforços na temporada, ganhou o Estadual, mas foi eliminado na fase de grupos da Libertadores e agora tenta avançar no Brasileirão.

O Palmeiras, que contratou 14 jogadores, vive fase semelhante à do adversário após ter fracassado no Campeonato Paulista. A diferença é que tem conseguido se manter na disputa da competição continental.

"Será um jogo difícil, porque são duas equipes grandes. Em termos de elenco, são os dois melhores do Brasil", afirmou o atacante palmeirense Róger Guedes. Apesar da qualidade dos times, os dois técnicos têm sofrido para achar a formação ideal. Tanto Zé Ricardo quanto Cuca fazem testes a cada jogo e encontram dificuldades em definir quem são os titulares, mesmo entre tantas boas opções.

"Muitas vezes o que a gente planeja não acontece em campo. Flamengo e Palmeiras acabaram falhando em alguns momentos, mas, da nossa parte, falo que temos de buscar a recuperação", afirmou Zé Ricardo em entrevista coletiva.

O rendimento abaixo do esperado do Flamengo, por exemplo, fez o treinador carioca pensar em deixar o cargo semanas atrás. No caso do Palmeiras, a diretoria promoveu a troca em maio para trazer de volta Cuca no lugar de Eduardo Baptista. Ele tem o aval do presidente, Maurício Galiotte. O diretor de futebol Alexandre Mattos também protegeu o técnico.

Para se reforçar e começar a temporada com expectativas elevadas, Palmeiras e Flamengo foram buscar reforços na mesma fonte. O atual campeão da Libertadores, o Atlético Nacional, cedeu ao time paulista o atacante Borja, por R$ 33 milhões, e o meia Guerra, por R$ 11,5 milhões. Os colombianos também negociaram o meia Berrío com o Flamengo, por aproximadamente R$ 11,5 milhões.

A maior contratação rubro-negra veio depois de superar a concorrência com o Palmeiras. O clube repatriou dos Emirados Árabes Unidos o meia Éverton Ribeiro por R$ 22 milhões.

Antes de o acordo ser fechado com o rubro-negro, o time paulista chegou a sondar o atleta. Por outro lado, em janeiro, o Palmeiras trouxe o volante Felipe Melo, antigo sonho dos cariocas. O jogador será desfalque nesta quarta. Ele permanece em São Paulo para recuperar a parte física, assim como Guerra, Edu Dracena e o novato Deyverson.

EXPECTATIVA

O último contratado do Flamengo, o goleiro Diego Alves, ainda não poderá estrear. A documentação do ex-jogador do Valencia ainda não está pronta. A tendência é Thiago continuar como titular contra o Palmeiras e o reforço jogar apenas no fim do mês, contra o Corinthians, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

FLAMENGO: Thiago; Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Cuellar, Diego, Éverton Ribeiro e Éverton; Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

PALMEIRAS: Prass; Mayke, Mina, Luan e Juninho (Michel Bastos); Thiago Santos, Bruno Henrique e Zé Roberto; Dudu, Róger Guedes e Willian. Técnico: Cuca.

Juiz: Jailson Freitas (BA)

Na TV: Globo

Local: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro

Horário: 21h45