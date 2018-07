Favoritos na Série C, Juventude e Fortaleza levam empate na estreia

O dia ainda trouxe o duelo entre Portuguesa e Macaé. O time paulista, que defende toda sua tradição no torneio, estreou com derrota, de virada, por 2 a 1, aumentando assim a crise presente no Canindé.

Mais tarde, o Juventude, um dos candidatos ao acesso, ficou no empate com o Ypiranga por 1 a 1, em partida realizada na Arena Grêmio, com mando da equipe de Caxias do Sul, que teve um público de um pouco mais de 500 torcedores. Bruno Ribeiro abriu o marcando, enquanto Léo deixou tudo igual aos 45 da etapa final.

A Portuguesa fica ao lado de Mogi Mirim e Guaratinguetá como times que ainda não pontuaram no Grupo B. Já o Macaé se junta a Guarani e Botafogo-SP, todos com três pontos. Tombense e Boa, que empataram por 1 a 1 em Varginha, são as únicas equipes da chave com um ponto, além de Juventude e Ypiranga.

Assim como ocorreu no jogo da Portuguesa, o Fortaleza recebeu o River com os portões fechados. O clube cearense chegou a abrir o placar com Jean Mota, mas viu Edu Amparo deixar tudo igual em cobrança de falta, 1 a 1. Este foi o primeiro ponto conquista pela equipe piauiense diante do rival. Nos dois confrontos da Copa do Nordeste, o Fortaleza venceu.

O Grupo A foi recheado de empates. O único com três pontos é o América-RN, que venceu o arquirrival ABC por 1 a 0. Cuiabá e Remo ficaram no 1 a 1, assim como ASA e confiança. A rodada será completada apenas na quarta-feira, no confronto entre Salgueiro e Botafogo-PB, às 20h30, no Estádio Cornélio de Barros.