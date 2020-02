Favoritos United, Arsenal e Ajax não terão vida fácil na Liga Europa

Manchester United, Arsenal e Ajax, três dos principais aspirantes ao título da Liga Europa, estreiam nesta quinta-feira, na segunda fase da competição, contra adversários complicados, enquanto Sevilla, Inter e Roma enfrentarão duelos não tão difíceis.

O United viaja até a Bélgica para encarar o Brugge após a importante vitória de segunda-feira em pleno Stamford Bridge contra o Chelsea (2 a 0) na Premier League, um resultado que recolocou os Diabos Vermelhos na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Um título da Liga Europa, que o clube já conquistou em 2017, seria uma outra opção para que o United garanta presença na próxima edição da Liga dos Campeões. O Brugge, porém, mostrou na primeira fase da Liga dos Campeões que é uma equipe complicada de se enfrentar, capaz de jogar de igual para igual com o Real Madrid (2 a 2) no Santiago Bernabéu.

Para complicar ainda mais, o Manchester United tem dois importantes desfalques. O inglês Marcus Rashford está afastado há um mês devido a uma lesão nas costas. Outro homem-chave do Manchester United, o francês Paul Pogba, sofre com dores no tornozelo há meses e não entra em campo desde o final de dezembro.

Outra equipe inglesa, o Arsenal, também terá uma viagem complicada para Atenas, onde enfrentará o Olympiakos. Mas, ao contrário do United, os Gunners não parecem em condições de brigar pela classificação para a Liga dos Campeões pela Premier League, o que praticamente obriga o clube londrino a conquistar a Liga Europa, da qual é o atual vice-campeão, se quiser voltar à elite continental na próxima temporada.

O técnico do Arsenal, o espanhol Mikel Arteta, contratado em dezembro, parece ter encontrado a chave para fazer funcionar uma equipe que ainda não perdeu em 2020. A Grécia, porém, não é um dos destinos mais convidativos para os londrinos, que só venceram um dos últimos seis jogos que disputaram no país.

O Ajax, surpreendentemente eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões após ser semifinalista na temporada passada, viajará para enfrentar o Getafe, equipe revelação do Campeonato Espanhol, no qual é o terceiro colocado, atrás apenas dos gigantes Real Madrid e Barcelona.

No papel, Sevilla, Inter de Milão e Roma terão confrontos mais acessíveis na segunda fase da Liga Europa, já que enfrentam os modestos Cluj romeno, Ludogorets búlgaro e Gent belga, respectivamente. Já os dois clubes mais populares de Portugal, Benfica e Porto, não tiverem sorte no sorteio e medirão forças com os tradicionais Shakhtar Donetsk e Bayer Leverkusen.

Jogo de ida da segunda fase da Liga Europa nesta quinta-feira:

Sporting (POR) x Basaksehir (TUR)

Getafe (ESP) x Ajax (HOL)

Copenhague (DIN) x Celtic (SCO)

CFR Cluj (ROM) x Sevilla (ESP)

Club Brujas (BEL) x Manchester United (ENG)

Ludogorets (BUL) x Inter de Milão (ITA)

Eintracht Frankfurt (ALE) x RB Salzburg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UCR) x Benfica (POR)

Wolverhampton (ING) x Espanyol (ESP)

Bayer Leverkusen (ALE) x Porto (POR)

APOEL Nicósia (CYP) x Basel (SUI)

Olympiacos (GRE) x Arsenal (ING)

AZ Alkmaar (HOL) x Linz (AUT)

Wolfsburg (ALE) x Malmö (SUE)

Roma (ITA) x Gent (BEL)

Glasgow Rangers (SCO) x Sporting Braga (POR)