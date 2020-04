Federação adia por tempo indeterminado as semifinais e final da Copa da Alemanha

A indefinição no calendário por conta da paralisação no futebol com a pandemia do novo coronavírus provocou nesta sexta-feira o adiamento da sequência de mais uma competição. A Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) anunciou que as semifinais e a final da Copa da Alemanha foram adiadas por tempo indeterminado até que se tenha clareza de quando os jogos poderão ser realizados novamente.

As semifinais da Copa da Alemanha estavam programadas para o final deste mês. Em jogo único, o Bayern de Munique enfrentaria o Eintracht Frankfurt, na Allianz Arena, em Munique, enquanto que o Saarbrücken, equipe da quarta divisão e maior surpresa da competição até o momento, receberia o Bayer Leverkusen. A decisão seria no dia 23 de maio, no estádio Olímpico, em Berlim.

"Com a momentânea suspensão do futebol no país e com a indefinição de quando os jogos serão retomados, as datas das duas semifinais e a da decisão da Copa da Alemanha ficam agora em suspenso", informou a DFB em um comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira.

O futebol na Alemanha está suspenso desde o dia 11 de março e por enquanto continuará nesta situação até o próximo dia 30. A DFB espera que o Campeonato Alemão possa ser reiniciado em 9 de maio, mas isso depende de uma aprovação das autoridades sanitárias do país.