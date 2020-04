Federação admite chance de encerrar Campeonato Italiano apenas em novembro

O presidente da Federação Italiana, Gabriele Gravina, garantiu nesta quarta-feira que a prioridade da entidade é concluir a temporada da primeira divisão do campeonato nacional, que está paralisado, mesmo que isso aconteça apenas em outubro, com a próxima começando em janeiro de 2021.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

"Não há uma data limite, seguiremos as demais ligas europeias. Se nos permitirem jogar em junho, terminaremos em julho e, depois, haverá as competições europeias. Se tivermos que em setembro, terminaremos o campeonato em novembro, e começaremos o seguinte em janeiro", disse o dirigente, em entrevista ao jornal La Reppublica.

Gravina, inclusive, confirmou que entre as soluções está a adequação do calendário europeu ao utilizado em países como o Brasil, com início em janeiro e conclusão em dezembro.

"Estudamos todas as hipóteses, e uma é organizar as competições no ano solar, mas repito, é necessário coordenar isso com todas as federações europeias. Caso contrário, terminaremos o campeonato em maio, antes da Eurocopa", afirmou o italiano.

"A Serie A de 2021 poderia ser jogada em cinco meses. Há várias ideias, por exemplo, de organizar dois grupos e depois fases eliminatórias até o título e para o rebaixamento. Seriam medidas excepcionais, apenas por uma temporada", completou Gravina.

O presidente da Federação Italiana ainda admitiu que não terminar a temporada que foi paralisada por causa da pandemia do novo coronavírus poderia provocar até 1 bilhão de euros em perdas, e ainda criar problemas jurídicos entre clubes, emissoras de televisão e jogadores.