Federação alemã cobra punição ao Dortmund por comportamento de torcida

A Federação de Futebol da Alemanha cobrou punição ao Borussia Dortmund pelo recente comportamento da torcida na partida contra o RB Leipzig, no sábado passado, em rodada do Campeonato Alemão. A entidade quer fechar um dos setores do estádio Signal Iduna Park por um jogo e multa de 100 mil euros (cerca de R$ 333 mil).

A federação quer fechar justamente o trecho das arquibancadas onde fica a torcida mais famosa do Borussia. Naquele trecho cabem cerca de 25 mil torcedores. Alguns deles exibiram cartazes ofensivos contra fãs, dirigentes e até contra o proprietário do RB Leipzig, no sábado.

"Matem os touros" e "Cerveja ao invés de soda" eram algumas das mensagens exibidas, em referência à Red Bull, dona do clube que é o atual vice-líder do Alemão. Outros torcedores acenderam sinalizadores nas arquibancadas. Fora do estádio houve ataques de fãs do Borussia a outros do RB.

De acordo com a federação alemão, torcedores do Borussia Dortmund também causaram problemas em outras três partidas da temporada. Por isso, segundo a entidade, há a necessidade de punição ao clube. O Borussia tem até segunda para anunciar se aceita a punição sugerida. Se não acatar, poderá recorrer no âmbito da federação.