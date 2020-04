Federação alemã defende conclusão da temporada com jogos de portões fechados

LEIA TAMBÉM > Alemanha e Bélgica vetam eventos esportivos de massa até 31 de agosto

O presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão), Fritz Keller, manifestou-se favorável à conclusão do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha com a realização de jogos com portões fechados, em artigo publicado nesta segunda-feira na revista esportiva alemã Kicker.

O dirigente reafirmou que a realização de partidas sem torcida poderá ser a única forma de evitar a falência de alguns clubes da Alemanha, na sequência da suspensão das atividades motivada pela pandemia do novo coronavírus.

Os responsáveis da DFB e da Liga Alemã de Futebol (Bundesliga) vão se reunir durante essa semana com o objetivo de elaborar um plano para a conclusão da temporada, que está suspensa, pelo menos, até o próximo dia 30, e a realização de jogos com portões fechados é uma forte possibilidade.

"Alguns jogadores poderão nunca mais ir a uma partida de sua equipe porque ela não existiria mais", disse Fritz Keller em seu artigo. "Nós vamos garantir que a volta dos jogos não vai causar uma explosão de casos no sistema de saúde do país".

Até este domingo, a Alemanha registra quase 140 mil casos de pessoas infectadas pela covid-19 e pouco menos de 4.300 mortes. Cerca de 88 mil pacientes já foram curados no país, que dá os primeiros passos no sentido de aliviar as medidas de contenção.

Nesta segunda-feira reabrem espaços comerciais que tenham até 800 metros quadrados em uma tentativa de regresso à normalidade, depois de as medidas de restrição da pandemia terem sido impostas em todo o país no dia 23 de março.