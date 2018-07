Federação alemã entrega relatório sobre investigação da Copa

De acordo com a Fifa, o material será importante por auxiliar as investigações do seu próprio Comitê de Ética. "A Fifa vai analisar cuidadosamente este relatório e incluirá seus resultados em suas próprias investigações", anunciou a entidade em comunicado oficial.

A Fifa explicou que vem trocando informações com a Federação Alemã para fortalecer as duas investigações. Mas lamentou a ausência de dados importantes. "Muitas questões seguem ainda sem resposta. A investigação da Fifa vem sofrendo com dificuldades pelo fato de que testemunhas chaves não estão dispostas a responder perguntas ou fornecer documentos", declarou a entidade máxima do futebol mundial.

A declaração é um recado direto a Beckenbauer, que foi multado e advertido em fevereiro pela Comissão de Ética da Fifa por se recusar a cooperar com a investigação sobre o processo de escolha de sedes da Copa do Mundo.

Chefe da candidatura alemã naquela disputa, o ídolo do futebol alemão é suspeito de corrupção. Em outubro do ano passado, a revista Der Spiegel publicou denúncia de que a candidatura da Alemanha contava com uma "caixa-preta" com a qual teria comprado votos de integrantes do Comitê Executivo da Fifa naquela disputa.

Procuradores e funcionários da fiscalização tributária da Alemanha também estão investigando a candidatura e suas relações com a Fifa. O assunto é alvo ainda da Justiça da Suíça, em um caso mais amplo envolvendo várias ações da entidade máxima do futebol mundial.