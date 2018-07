Federação alemã investiga caso de racismo na 2ª divisão A Federação Alemã de Futebol anunciou nesta segunda-feira que está investigando um suposto caso de racismo ocorrido durante jogo da segunda divisão no domingo. O lateral Danny da Costa, do Ingolstadt, teria sido ofendido por torcedores do 1860 Munich em jogo disputado fora de casa.