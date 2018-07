Federação Alemã revela processo contra Beckenbauer e Fifa

A Federação Alemã de Futebol revelou nesta sexta-feira que está processando Franz Beckenbauer, a Fifa e ex-integrantes do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006. Ao abrir procedimentos legais contra o ídolo alemão e estas entidades, a Federação tenta minimizar os danos causados a sua imagem em razão das recentes denúncias de corrupção na escolha do país para sediar o Mundial daquele ano.

Em comunicado enviado à agência Associated Press, a Federação Alemã afirma que "está tomando todas as medidas necessárias para impedir a limitação de possíveis cobranças" por parte de Beckenbauer, ex-chefe da candidatura alemã para sediar a Copa e ex-presidente do Comitê Organizador Local do Mundial de 2006.

A ação tem por objetivo alcançar ainda o então vice-presidente do Comitê, Fedor Radmann, e os ex-presidentes da própria Federação, Theo Zwanziger e Wolfgang Niersbach, além do ex-secretário-geral Horst R. Schmidt e do empresário Robert Louis-Dreyfus, já falecido. Dreyfus era diretor-presidente da Adidas na época da escolha da Copa.

A suspeita sobre o processo de escolha da Copa de 2006 surgiu quando a revista Der Spiegel denunciou um suposto esquema de corrupção, no qual Dreyfus teria criado um Caixa 2 para pagar propinas aos membros do Comitê Executivo da Fifa no processo de escolha da sede do Mundial.

A revista de baseia no pagamento de 6,7 milhões de euros da Federação para a Fifa antes da decisão que garantiu a Copa na Alemanha. O dinheiro da entidade teve como origem um empréstimo do empresário, que morreu em 2009.