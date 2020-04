Federação Argentina suspende rebaixamento por duas temporadas no futebol

O presidente da AFA (Associação de Futebol Argentino), Claudio Tapia, disse, nesta segunda-feira, em entrevista ao canal TNT Sports, que o rebaixamento será suspenso nas próximas duas temporadas por causa da pandemia do coronavírus.

"Os acessos vão ser decididos em campo, mas não é uma decisão que podemos tomar agora", afirmou o dirigente. Que não há rebaixamento é uma decisão da diretoria e que será seguida também em 2021. Em 2022, vamos retomar os rebaixamentos", afirmou Tapia, que não confirmou, pelo menos por enquanto, o encerramento da temporada.

O anúncio oficial destas decisões será feito nesta terça-feira, após reunião direção da AFA, quando também será discutido quais serão os representantes argentinos nas várias competições internacionais.

Tapia lembrou que os torneios foram suspensos por ordem do Ministério da Saúde e que a AFA "respeita as decisões sanitárias do país". "Todos queremos que o futebol retorne porque necessitamos que a indústria do futebol volte a funcionar. Não é uma crise do nosso país, é uma crise mundial. Mas em primeiro lugar esta a vida."