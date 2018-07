Federação Asiática reforça apoio à reeleição de Blatter

A mídia britânica tem especulado que o príncipe Ali Bin Al Hussein, da Jordânia, vice-presidente da Fifa, tem interesse em se lançar candidato contra Blatter. "Se alguém quer concorrer, deve olhar os interesses de todo o continente. Mas é uma escolha livre. Se alguém quiser concorrer, não podemos impedir", disse o presidente da AFC.

De acordo com Al-Khalifa, originário do Bahrein, não houve nenhuma alteração com relação à postura decidida em junho, quando o congresso da AFC optou por apoiar a candidatura de Blatter a um eventual quinto mandato. "Foi uma decisão unânime. Depois de tomar essa decisão, nós temos que apoiá-lo. Nunca voltaremos atrás de nossas palavras e compromissos", assegurou o dirigente.