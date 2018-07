Federação Baiana exonera diretor que escondeu medalha no bolso

SÃO PAULO - A Federação Baiana de Futebol decidiu exonerar nesta segunda-feira o diretor financeiro da entidade, Jorge Lima, que chamou a atenção durante a entrega de prêmios ao Bahia na final do campeonato estadual. O funcionário foi flagrado furtando uma das medalhas destinadas aos jogadores do clube, que derrotaram o Vitória na grande decisão.

A entidade se pronunciou oficialmente, por meio de breve nota, depois de imagens de Lima colocando uma medalha no bolso circularem na internet e entre os torcedores do Bahia.

"Diante das imagens envolvendo o seu Diretor Administrativo e Financeiro no evento de premiação dos Atletas, Comissão Técnica e Diretores do Esporte Clube Bahia após a conquista do Campeonato Baiano de Futebol da edição 2014, em que pese confiar na honradez e seriedade do mesmo, que,sob qualquer hipótese, estão sendo colocadas em cheque, vem tornar público que adotou as medidas cabíveis, inclusive com a exoneração do referido cargo", anunciou.

Veja as imagens: