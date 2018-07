Belgas suspendem dois jogos após alerta de ameaça terrorista

Uma semana após os atentados de Paris, os países europeus ainda sofrem com restrições por medidas de segurança. Neste sábado, a Federação Belga de Futebol decidiu suspender duas partidas do campeonato nacional que seriam disputadas nesta mesma noite e no domingo, pela 16ª rodada.

Neste sábado, o Lokeren iria receber o Anderlecht, terceiro colocado da tabela. E, no domingo, estava agendado o confronto entre Mouscron-Peruwelz e Charleroi. A federação, contudo, suspendeu as partidas que seriam disputadas nos arredores de Bruxelas porque o governo ampliou o alerta terrorista neste sábado.

O órgão do governo belga responsável pela crise colocou Bruxelas no nível 4 de alerta, o mais alto da escala, ao fim de uma reunião que contou com os principais ministros, a polícia e serviços de segurança. A decisão causou o fechamento do metrô e ampliou a segurança nos prédios da União Europeia e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

A Federação Belga de Futebol informou que as duas partidas serão disputadas "no futuro". Mas não estipulou data exata.