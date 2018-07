Federação Boliviana anuncia amistoso com Brasil em Santa Cruz de la Sierra

Em meio à comoção pela morte do torcedor boliviano Kevin Douglas Beltrán Espada, atingido por um sinalizador na partida entre San Jose e Corinthians, na semana passada, em Oruro, pela Libertadores, a Federação Boliviana de Futebol anunciou nesta quarta-feira que a seleção do país disputará um amistoso com o Brasil na cidade de Santa Cruz de la Sierra, em data que deve ser definida na semana que vem.

O amistoso teria sido combinado em contato telefônico entre os presidentes da FBF, Carlos Chávez, e da CBF, José María Marín, de acordo com comunicado divulgado pela entidade.

"A seleção brasileira de futebol, anfitriã da Copa do Mundo de 2014, estará em Santa Cruz de la Sierra em data a ser definida na primeira semana de março para disputar um amistoso com sua similar da Bolívia", informa a nota.

Segundo a FBF, Marín também expressou a Chávez seu pesar pela morte do adolescente Kevin Beltrán.

Doze torcedores do Corinthians permanecem detidos na Bolívia, acusados de responsabilidade na morte de Beltrán.

Segundo o comunicado da FBF, Marín lamentou que o "fato ocorrido em Oruro está gerando correntes de opinião extensivas a todos os torcedores brasileiros de futebol".

Marin expressou também sua total disposição em colaborar em tudo o que for possível para a visita do San Jose ao Brasil, em abril próximo, para disputar o jogo de volta contra o Corinthians, pela Libertadores.