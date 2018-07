Federação chilena convoca nova eleição para janeiro

A vitória de Segovia foi anulada na última quarta-feira, por decisão do Tribunal de Honra do Futebol Chileno, que ratificou decisão da diretoria da ANFP. Pelo estatuto da entidade, ele não pode assumir o cargo de presidente por ser proprietário de dois clubes, Unión Española e Universidad SEK.

A crise política na federação chilena provocou um impasse na seleção do Chile. Com a eleição de Jorge Segovia, o técnico argentino Marcelo Bielsa deixou o cargo - alegou incompatibilidade com o novo presidente. Agora, com outro dirigente, ele pode até mesmo voltar ao posto que ocupava.