Federação chilena processa ex-presidente e Sampaoli pode depor

A Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP) anunciou nesta quarta-feira que irá entrar com um processo contra seu ex-presidente Sergio Jadue. Trata-se de mais um capítulo na crise política da entidade, que viu seu ex-comandante envolvido em um sério escândalo de corrupção.

"Nós detectamos fraudes por abuso de confiança, enquanto se desviou dinheiro, não se deu o destino natural que deveria se dar e há casos também de apropriação por parte de Jadue", garantiu o advogado da ANFP, Hugo Rivera. "Podemos chegar a determinar que houve lisa e claramente casos de furto em algumas situações."

Ex-vice-presidente da Conmebol, Jadue renunciou ao cargo e à presidência da ANFP em novembro do ano passado, quando se entregou às autoridades dos Estados Unidos e admitiu ser culpado no caso relacionado com subornos na venda de direitos comerciais de alguns torneios de futebol.

Segundo a entidade chilena, Jadue é culpado de furtar dinheiro da associação, além de ter realizado um pagamento irregular ao ex-técnico da seleção, Jorge Sampaoli. Até por isso, a tendência é que o treinador, que pediu dispensa do cargo há duas semanas e inclusive bancou parte de uma milionária multa rescisória para isso, seja chamado para depor.

Substituto de Jadue na presidência, Arturo Salah, eleito no mês passado, já admitiu que o momento político do futebol chileno é bastante complicado. Além do ex-comandante, a ANFP também entrou com processo contra diversos ex-dirigentes, acusados de não retornar salários indevidos.