Federação cogita reduzir sedes para retomar o Campeonato Gaúcho

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) segue buscando alternativas para conduzir o retorno do Campeonato Gaúcho. Em reunião com os clubes na quarta-feira, uma das ideias propostas foi reduzir o número de cidades e concentrar as equipes em um menor número de sedes.

"Sede única é praticamente inviável. Não só pela questão da logística, mas também pelo aspecto financeiro. Mas não descartamos a possibilidade de encontrarmos uma forma de fazer a competição em três ou quatro sedes", explicou Luciano Hocsman, presidente da FGF.

A definição de sedes depende também de aprovação dos clubes participantes. Segundo Hocsman, os representantes das equipes se mostraram favoráveis a essa alteração em um primeiro momento. "Pedimos para os clubes começarem a considerar essa possibilidade. Num primeiro momento, foi um conceito bem aceito, até porque eles têm intenção de completar a competição", afirmou.

As definições devem sair em breve, mas o Campeonato Gaúcho ainda aguarda liberação do governo do estado do Rio Grande do Sul e não deve ser retomado antes de junho. Os grandes clubes da capital, Grêmio e Internacional, voltaram aos treinos nesta semana.