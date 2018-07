Federação Colombiana de Futebol anuncia novo presidente Depois da inesperada renúncia do presidente Luis Bedoya, no início do mês, a Federação Colombiana de Futebol anunciou o novo do seu novo mandatário. Será Ramón Jesurun Franco, escolhido para ser o presidente da entidade após reunião do Comitê Executivo, na noite de segunda-feira.