Federação confirma datas para as finais do Gaúcho entre Grêmio e Caxias

O Campeonato Gaúcho será mesmo decidido em duas partidas. Em reunião por videoconferência na noite de quinta-feira com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Grêmio e Caxias não conseguiram chegar a um acordo sobre a final e, por isso, manteve-se o formato estabelecido inicialmente no artigo 16 do Regulamento Específico da Competição. O primeiro confronto ocorrerá no próximo dia 26, às 21h30, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), e o segundo será realizado no dia 30, às 16 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A decisão de ter os dois jogos somente no final deste mês gerou uma polêmica entre os clubes. O Caxias tinha o interesse que o primeiro duelo acontecesse já neste domingo. Assim, não ficaria muito tempo sem jogar. Até o dia 26, serão quase 30 dias sem uma partida oficial e agora o clube tentará marcar amistosos até lá. Além disso, corre o risco de perder atletas, pois alguns deles têm propostas.

Em seu site oficial, a FGF esclareceu que, em cumprimento ao que foi estabelecido pela CBF, a data de 9 de agosto (este domingo) só poderia ser utilizada para o Campeonato Gaúcho caso fosse a partida definidora do campeão estadual.

O Caxias se classificou à decisão por ter sido o campeão da Taça Cel. Ewaldo Poeta, o primeiro turno do campeonato. O Grêmio avançou ao vencer a Taça Francisco Novelletto Neto, o returno, com uma vitória no clássico contra o Internacional por 2 a 0, na última quarta-feira, na Arena do Grêmio.

Com a realização das duas partidas da decisão no final deste mês, a CBF terá que adiar um jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Será o duelo contra o Goiás, em Porto Alegre, pela sexta rodada, marcada para o dia 30. O Caxias está na Série D, a quarta divisão nacional, que só terá início em 19 de setembro.