Federação confirma rodada adiada do Campeonato Gaúcho para dia 13/02

PORTO ALEGRE - A Federação Gaúcha de Futebol confirmou nesta segunda-feira que a rodada adiada do Estadual, no fim de semana, será disputada no dia 13 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas. Ao todo, sete jogos serão realizados nesta data, com horários ainda a serem anunciados pela entidade.

As partidas foram adiadas em respeito às vítimas do incêndio que causou a morte de 231 pessoas, na madrugada de domingo, na Boate Kiss, em Santa Maria. A terceira rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho chegou a ter um jogo disputado no sábado. Novo Hamburgo e Juventude empataram por 0 a 0.

Entre os confrontos que aconteceriam no domingo estava o confronto entre Internacional e Caxias, no interior. A partida marcaria a estreia oficial do técnico Dunga e dos titulares em jogos oficiais neste ano. Com o adiamento, o Inter terá Dunga e seus principais jogadores nesta quarta-feira, às 17 horas, no duelo com o Novo Hamburgo, em Gravataí, já pela quarta rodada.

As outras partidas a serem disputadas no dia 13 de fevereiro, logo após o carnaval, serão: Grêmio x Santa Cruz, Cruzeiro x Esportivo, Lajeadense x São José, Pelotas x São Luiz, Cerâmica x Canoas e Passo Fundo x Veranópolis. A Federação informou ainda que a alteração da 3ª rodada não vai afetar o restante da tabela do Gauchão.