Federação aguarda laudo e adia definição sobre o Água Santa

A Federação Paulista de Futebol contratou a empresa Arena para fazer um laudo sobre o estádio de Inamar, em Diadema. Baseado no estudo de engenharia e arquitetura que será apresentado pela empresa é que a entidade vai decidir sobre a participação do Água Santa na Série A-1 do Campeonato Paulista. Como o laudo deve ficar pronto apenas na próxima semana, a federação adiou desta quarta-feira para o dia 19 o anúncio sobre a definição do acesso do clube.

No sábado, uma laje do estádio caiu. Três pessoas ficaram feridas. O local do acidente tem capacidade para receber pouco de mil torcedores.

As obras estavam sendo feitas para aumentar a capacidade do estádio de Inamar de três mil lugares para 10 mil. Apesar de ter garantido o acesso à elite do Paulistão, o clube precisava atestar que possuía um estádio acima de 10 mil lugares para receber seus jogos.

Fundado em 1981, o Água Santa se profissionalizou apenas em 2011 e, de lá para cá, conseguiu uma sequência de acessos no futebol paulista. Logo em seu primeiro ano, foi vice da Série B-1. No ano seguinte, foi terceiro na A-3 e, em 2014, foi o quarto colocado na A-2.