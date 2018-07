Federação croata pede desculpas por atos de torcida e culpa governo

A Federação de Futebol da Croácia veio a público neste sábado para pedir desculpas pelo comportamento de parte de sua torcida no jogo contra a República Checa, nesta sexta-feira, em Saint-Étienne, na França, em rodada do Grupo D da Eurocopa. O empate por 2 a 2 foi manchado pelo lançamento de sinalizadores em campo nos minutos finais da partida.

Cerca de dez sinalizadores foram arremessados no gramado, perto da bandeirinha de escanteio, por torcedores croatas. Um rojão, também arremessado no campo, explodiu quase nas mãos de um dos seguranças que removiam os artefatos do campo.

O incidente paralisou o jogo e causou indignação até nos próprios jogadores da Croácia, que foram até a linha de fundo para tentar acalmar seus torcedores. O duelo ficou paralisado por cerca de cinco minutos. Neste sábado, a Uefa denunciou a Federação Croata por causa dos incidentes, que podem trazer prejuízos à seleção do país.

Para tentar minimizar a eventual punição, a entidade pediu desculpas "aos torcedores presentes no estádio, à audiência da televisão e aos jogadores da seleção checa de futebol".

A Federação revelou que teria avisado à Uefa e à polícia francesa sobre a presença de hooligans croatas na competição. E culpou o governo croata pelas confusões causadas por eles, por ter liberado a saída deles do país.

Na avaliação da entidade, "a passividade do estado croata" é a grande responsável pelos episódios de violência na Eurocopa. O estado, segundo a federação, deveria ter identificado e punido os torcedores nos casos de violência que aconteceram nos últimos anos.

Os casos de violência e distúrbios envolvendo times e a seleção croata nos últimos anos vêm se multiplicando. Somente nesta Eurocopa já são dois episódios em partidas envolvendo a Croácia. Antes do duelo com os checos, na partida contra a Turquia, um rojão estourou próximo ao campo, arremessado pela torcida, no Stade de France.

O barulho que ecoou no estádio lembrou os ataques terroristas de novembro em Paris e arredores, quando uma bomba estourou do lado de fora do Stade de France, mas a explosão pôde ser ouvida por torcedores que assistiam ao amistoso entre França e Alemanha.

Nas Eliminatórias desta Eurocopa, o jogo contra a Itália foi interrompido por rojões e sinalizadores no gramado, em Zagreb, no ano passado. Também houve manifestações racistas contra o atacante italiano Mario Balotelli, o que também aconteceu na edição de 2012 da Eurocopa.

Preocupado com a repercussão negativa das ações dos torcedores croatas, o presidente croata Kolinda Grabar Kitarovic convocou reunião extraordinária para discutir o caso. O dirigente do país alegou que a Croácia precisa adotar leis mais severas contra hooligans. Esta reunião deve ser realizada no começo da próxima semana.

Também no início da semana, o painel disciplinar da Uefa vai julgar o episódio de violência da torcida croata na partida contra a República Checa. A federação croata vai responder por denúncias de atos racistas, distúrbios na arquibancada, lançamento de objetos no gramado e pelo uso de sinalizadores no estádio, em julgamento a ser realizado na segunda-feira.