Federação da Albânia anuncia demissão do técnico italiano Christian Panucci

A Associação de Futebol da Albânia (FSHF, na sigla em albanês) anunciou a demissão do técnico Christian Panucci do comando da seleção do país. O desligamento foi efetuado um dia depois de a equipe albanesa estrear com derrota em partida pelo Grupo H das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, por 2 a 0 para a Turquia, em casa.

"FSHF comunica que foi encerrada de forma oficial a colaboração do técnico Christian Panucci", diz breve nota emitida neste sábado. Foi o terceiro trabalho da carreira do treinador, após passagens pelos clubes italianos Livorno e Ternana.

Panucci assumiu o cargo em 2017, mas não atingiu as expectativas da FSHF. Desde que foi contratado, a equipe albanesa venceu quatro vezes, empatou duas e perdeu nove. O objetivo da entidade é que a Albânia se classifique para disputar a próxima edição da Eurocopa, assim como aconteceu em 2016.

Com partida marcada para a segunda-feira, contra Andorra, fora de casa, a FSHF anunciou que a Albânia será dirigida interinamente em conjunto pelo ex-jogador Ervin Bulku, aposentado desde 2016, e Sulejman Mema, auxiliar técnico efetivo da seleção.