Federação da Ucrânia diz que jogo contra Suíça foi adiado por casos de covid-19

A Federação de Futebol da Ucrânia anunciou nesta terça-feira que o jogo contra a Suíça, marcado para esta noite, pelo horário europeu, pela Liga das Nações, foi adiado em razão de casos de covid-19 em seu elenco. A Uefa ainda não confirmou o adiamento do confronto, agendado inicialmente para Lucerna, em solo suíço.

De acordo com a entidade ucraniana, a Uefa teria informado que o jogo foi adiado "devido à decisão do Departamento de Saúde do Cantão de Lucerna de colocar em quarentena a delegação completa da seleção nacional da Ucrânia". Pouco antes, a federação ucraniana revelou que tinha três casos de covid-19 em seu elenco.

O meia Ruslan Malynovskyi, da Atalanta, o zagueiro Sergiy Kryvtsov e o atacante brasileiro Junior Moraes, naturalizado ucraniano (ambos os jogadores do Shakhtar Donetsk), testaram positivo para o novo coronavírus em testes realizados já no hotel em que o time ucraniano está hospedado na Suíça. Os dois jogadores do Shakhtar já haviam testado positivo no mês passado.

Até agora a Uefa não se manifestou publicamente sobre o possível adiamento e sobre uma eventual nova data para a realização da partida, que é decisiva porque decidirá quem será rebaixado para a Liga B. No Grupo 4 da Liga A, a Ucrânia ocupa a terceira colocação, com seis pontos, e a Suíça figura em quarto, com três.