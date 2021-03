Federação de Estatísticas do Futebol elege Barcelona o melhor clube do mundo na última década

Foi por uma diferença pequena para o segundo colocado, mas o Barcelona ficou na liderança do ranking da Federação Internacional de Futebol, História e Estatística (IFFHS) como o melhor clube da década de 2011 a 2020. Como já havia ficado no topo da mesma lista para a década anterior, entre 2001 e 2010, o clube catalão é considerado o melhor do século XXI até agora.

O Barcelona recebeu 2.877 pontos, 95 a mais que seu arquirrival Real Madrid, segundo colocado com 2.782. Fechando o top3, aparece o Bayern de Munique, com 2.594,5. Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid vêm na sequência.

Na última década, o Barcelona conquistou 21 títulos no total: seis edições do Campeonato Espanhol, duas Ligas do Campeões, cinco Copas do Rei, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Europa e quatro Supercopas da Espanha. A regularidade nas competições o levou a prevalecer sobre o Real Madrid, que conquistou quatro vezes a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, mas venceu três vezes o Campeonato Espanhol e duas a Copa do Rei.

A pontuação da IFFHS leva em consideração as competições disputadas pelo clube e o resultado (vitória ou empate). Criada em 1984, a IFFHS é uma organização reconhecida pela Fifa e responsável por organizar estatísticas do futebol.

O Grêmio foi o líder do Brasil e da América do Sul, em lista divulgada na semana passada. O clube gaúcho ficou na 14ª colocação geral, com 1.895 pontos - é o primeiro time de fora da Europa. Assim como para o Barcelona, a regularidade nas competições foi importante para que o time tricolor ficasse acima de times como River Plate, Palmeiras, Flamengo e Boca Juniors.