Federação de Futebol do Rio adia jogo do Botafogo e põe clássico no interior

RIO - A interdição do Engenhão está fazendo a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) quebrar a cabeça e, inclusive, mudar decisão anunciada no dia anterior. Nesta quarta-feira, a entidade adiou a partida entre Botafogo e Friburguense, pela terceira rodada da Taça Rio, para o dia 10 de abril, em Moça Bonita, às 16 horas. Na terça-feira, a decisão havia sido de manter o confronto para esta quinta, dia 28, às 19h30, mas apenas mudar sua sede para São Januário.

Esta, no entanto, não foi a única mudança na tabela realizada nesta quarta-feira. O clássico entre Vasco e Botafogo, pela quarta rodada, que aconteceria neste domingo, no Engenhão, também foi adiado e será realizado na quarta-feira que vem, dia 3 de abril, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, interior do Rio.

A terceira e última mudança já definida nesta quarta foi em relação ao duelo entre Fluminense e Boavista, também pela quarta rodada. A partida será realizada no sábado, data prevista inicialmente, mas acontecerá em Moça Bonita, às 16 horas.

A Ferj e a diretoria dos quatro grandes do Rio seguirão discutindo o remanejamento da tabela nos próximos dias, já que o Engenhão não tem data prevista para reabrir. O estádio, construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007, foi interditado na última terça-feira por problemas estruturais que representariam riscos à torcida.