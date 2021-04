Federação define nova tabela do Paulistão; São Paulo e Santos jogam no sábado

A Federação Paulista de Futebol (FPF) revelou, nesta sexta-feira, a nova tabela do Campeonato Paulista, após o governador João Doria revelar o retorno à fase vermelha da quarentena na cidade de São Paulo na segunda-feira e a liberação imediata dos jogos de futebol no Estado.

A FPF definiu a programação de jogos entre 10 e 16 de abril, de acordo com os protocolos apresentados ao Ministério Público e ao Governo do Estado de São Paulo. Serão 14 partidas neste período, sempre a partir das 20 horas.

O futebol ficou proibido no Estado de São Paulo a partir de 15 de março, quando entrou em vigor o plano emergencial de combate à propagação da covid-19. Inicialmente, o prazo ia até 30 de março, mas acabou estendido até 11 de abril.

São Paulo e Santos jogam sábado e o Corinthians, no domingo. O Palmeiras, que tem a decisão da Supercopa do Brasil, domingo, contra o Flamengo, e o segundo jogo da Recopa Sul-Americana com o Defensa Y Justicia, quarta-feira, ambos os duelos em Brasília, só atua pelo Estadual na sexta-feira contra o São Paulo.

Confira a programação de jogos do Paulistão:

Sábado, 10 de abril

20h

São Bento x Red Bull Bragantino - Walter Ribeiro, em Sorocaba

São Paulo x São Caetano - Morumbi, em São Paulo

22h

Santos x Botafogo - Vila Belmiro, em Santos

Domingo, 11 de abril

20h

Guarani x Corinthians - Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas

Segunda-feira, 12 de abril

20h

São Paulo x Red Bull Bragantino - Morumbi, em São Paulo

Terça-feira, 13 de abril

20h

Santo André x São Bento - Canindé, em São Paulo

Ferroviária x Corinthians - Arena da Fonte, em Araraquara

Quarta-feira, 14 de abril

20h

São Caetano x Novorizontino - Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul

21h30

São Paulo x Guarani - Morumbi, em São Paulo

22h

Ituano x Botafogo - Novelli Júnior, em Itu

Quinta-feira, 15 de abril

20h

Inter de Limeira x Red Bull Bragantino - Major José Levy Sobrinho, em Limeira

Sexta-feira, 16 de abril

20h

Ponte Preta x Santos - Moisés Lucarelli, em Campinas

Corinthians x São Bento - Neo Química Arena, em São Paulo

22h

Palmeiras x São Paulo - Allianz Parque, em São Paulo