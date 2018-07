Federação definirá tabela do Paulistão na segunda-feira

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as datas e horários dos conselhos técnicos das três principais divisões do Paulista. O encontro servirá para definir a fórmula de disputa, divisão de grupo - caso haja mais de um grupo - e a tabela. No caso do Paulistão, será na segunda-feira, a partir das 11 horas.

Por enquanto, existem duas certezas. Para proporcionar uma pré-temporada maior - de cerca de um mês -, os três campeonatos começarão apenas em fevereiro. Além disso, obrigatoriamente, o Paulistão e a Série A2 terão de repetir as fórmulas de 2014, já que o Estatuto do Torcedor exige que o modelo de uma competição seja realizado, no mínimo, por dois anos consecutivos.

O primeiro conselho técnico será do Paulistão 2015, que está marcado para a próxima segunda, na sede da entidade. O encontro servirá para definir o sorteio dos grupos e a definição da tabela. Além disso, os dirigentes do 20 clubes também discutirão as cotas de participação e premiações.

O conselho técnico do Paulista da Série A2 acontecerá um dia depois, na terça-feira, às 15 horas. Por fim, o encontro que definirá a fórmula de disputa da Série A3 acontecerá na quarta-feira, também a partir das 15 horas.